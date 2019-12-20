

Размер социального пособия для пожилых людей, рабочий стаж которых составляет менее 15 лет, и которые по этой причине не могут получать пенсию по возрасту, вырастет. Соответствующий законопроект был принят депутатами в пятницу. Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов фракции ПСРМ и предусматривает также 50-процентное увеличение пособия для людей с ограниченными возможностями.



Согласно проекту, размер государственных социальных пособий увеличат почти для 9 тысяч пожилых людей и более 12 тысяч человек с ограниченными возможностями. Средства, необходимые для покрытия расходов для реализации закона, предусмотрены в проекте закона о государственном бюджете на 2020 год. В настоящее время пожилые люди, трудовой стаж которых менее 15 лет, получают пособие в размере 215 леев 87 банов в месяц. Пособие для лиц с ограниченными возможностями варьирует от 323 лея 80 банов до 215 леев 87 банов – в зависимости от сложности инвалидности. Кроме того, увеличатся выплаты участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости страны и войны в Афганистане: со 100 до 300 леев в месяц с 2020 года и до 500 леев в месяц с 2021 года. Повышение коснется более 35,5 тысяч человек. Стоит отметить, что пособия для этих категорий лиц не индексировались и не повышались с 2012 года. Кроме того, депутаты одобрили и еще одни льготы: для лиц – жертв политической репрессии. Теперь это пособие могут получать и пенсионеры по возрасту, а также бенефициары других социальных выплат, что раньше было причиной отказа в выплате пособия жертвам политических репрессий.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦЗАЩИТЫ И ТРУДА



«Проект предусматривает расширение права получения ежемесячной государственной выплаты для жертв политических репрессий. Данный проект предполагает исключение условия получения пенсии по возрасту или других социальных выплат в других странах. Также это пособие смогут получать и бенефициары пенсий по возрасту и других социальных выплат на территории Молдовы».