

2019 год был полон событий, изменений и достижений. В этом году Молдова сумела избавиться от авторитарного режима, тяжким грузом давившего на население страны и мешавшего нормальному развитию Молдовы, как на внутренней, так и на международной аренах. Такую характеристику дала уходящему году председатель парламента Зинаида Гречаный.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Мы все были свидетелями падения авторитарного режима, созданного под одного человека и его интересы. Мы прошли через создание парламентского большинства, какого у нас еще не было, в котором силы с совершенно разными политическими взглядами объединились для того, чтобы гарантировать политическую стабильность на внутреннем и внешнем планах. Мы стали свидетелями падения правительства, руководимого личными амбициями или страхом перед отсутствием обещанных результатов. Также мы стали свидетелями утверждения правительства технократов, которое имело смелость взять на себя ответственность за управление страной в столь сложный период для того, чтобы продвигать столь необходимые для нашего государства реформы».



Председатель парламента также выразила сожаление тем, что многие депутаты не умеют признавать свои ошибки и не извлекают уроков из них, предпочитая вместо этого нападать на своих политических оппонентов. Гречаный констатировала, что единственный путь, который может вывести нашу страну на новый уровень развития и улучшить благосостояние населения, – это путь диалога.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Только искреннее и прямое общение между нами, депутатами разных фракций, направленное на поиск решений многочисленных проблем, направленное на создание лучших условий жизни для нашего населения и направленное на консолидацию наших сил: именно такое общение сможет направить нашу страну к заслуженному успеху».



Бета: Председатель парламента подчеркнула, что она всегда открыта для диалога со всеми политиками, независимо от того, какое политическое формирование они представляют, уточнив, что только объединив усилия, можно добиться многого как во внутреннем, так и во внешнем планах.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Я была и буду убеждена в том, что мы должны определить те точки соприкосновения, которые нас объединяют. Потому что, только объединившись, мы станем государством успеха, сильным и уважаемым всеми внешними партнерами. Мы продемонстрировали во время голосования за социальные проекты, предложенные президентом страны Игорем Додоном, что можем игнорировать политическую конкуренцию и можем сделать выбор на благо народа».



Подводя итог, Зинаида Гречаный поздравила всех с наступающим Новым годом, пожелала новых свершений и призвала парламентариев быть более ответственными.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«Нам всем нужно быть более толерантными. Не забывайте, что граждане РМ ждут от каждого из нас очень многого. Давайте все вместе будем стараться исполнить ожидания наших сограждан. Я не устаю повторять, что никто не придет наводить порядок в нашей стране, кроме нас самих, граждан РМ. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, и желаю вам всем хороших новых свершений и перемен к лучшему в нашей стране!».