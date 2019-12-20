

Депутаты парламента внесли во втором чтении поправки в действующее законодательство для того, чтобы остановить незаконные и сомнительные стройки, ставшие настоящей головной болью для столицы и других городов. Утвержденные депутатами изменения призваны расширить возможности местных органов власти в сфере выдачи разрешительных документов на строительство и в сфере осуществления контроля за строительным процессом, включая мониторинг его законности.



ПЕТРУ БУРДУЖА – ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ

«Изменения, поддержанные комиссией, направлены на согласование и улучшение аспектов в осуществлении законных мер по инициации, разработке и выдаче разрешительных документов на строительство, а также снижение количества незаконных и неавторизованных строек».



В свою очередь, генеральный примар Кишинева Ион Чебан, который не раз говорил о принципиальной необходимости изменения действующего законодательства в области строительства, заявил, что утвержденный документ дает инструменты для более строгих требований по соблюдению Генерального градостроительного плана.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Изменения законодательства призваны расширить возможности местных органов власти в сфере выдачи разрешительных документов на строительство и в сфере контроля за процессом строительства. Данные поправки исключают любую возможность начала строительства на основании градостроительного сертификата, дают инструменты для более строгих требований для соблюдения Генерального градостроительного плана и местного градостроительного регламента, а также исключают возможность негласной выдачи разрешения на строительство».



Подводя итог, Ион Чебан выразил благодарность депутатам и членам правительства, которые непосредственно участвовали в разработке и принятии этого важного проекта, так необходимого для пресечения беззакония в сфере строительства в столице.