

Партии социалистов за эту парламентскую сессию удалось добиться серьезных социальных результатов: индексации пенсий дважды в год, увеличения ряда социальных государственных выплат и пособий, увеличения зарплаты для ряда категорий бюджетников и многого другого. «Мы доказали, что можем!», - заявил вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча в своём выступлении по поводу закрытия сессии законодательного органа страны.



Батрынча напомнил, что все свои обещания, прописанные в соглашении о создании парламентского большинства между ПСРМ и блоком «ACUM», социалисты выполнили, в то время, как «акумовцы» категорически противились тому, чтобы исполнять предложения Партии социалистов.

ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Мы приходили в рабочем порядке к правительству Санду с рядом инициатив, например, – о повышении пенсий. Знаете, что нам на это говорило правительство, ответственность за которое нес блок «ACUM»? Говорили, что нет денег. И вот, к концу этого года мы проголосовали и индексацию пенсий дважды в год, и множество выплат. Мы приходили со множеством идей, и каждый раз они нас просили не затрагивать эти проблемы, несмотря на то, что все эти пункты были прописаны в соглашении между 35-ю депутатами социалистами и депутатами от блока «ACUM».



В данной связи Батрынча подчеркнул, что после того, как правительство Санду было отправлено в отставку и было назначено правительство технократов во главе с Ионом Кику, оказалось, что финансы на увеличение социальных выплат, пенсий и зарплат вполне реально изыскать.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Сегодня я с уверенностью могу сказать, что горжусь тем, что несмотря ни на что мы смогли добиться повышения пенсий и проведения индексации дважды в год. И, как видите, это оказалось возможным, несмотря на заверения бывшего правительства в невозможности этого шага. В первом чтении был утвержден закон, отменяющий плату за аренду учебников в школах. На определенном этапе нам не удалось убедить проголосовать за это наших бывших коллег по коалиции. Были увеличены зарплаты бюджетникам. И, что больше всего радует, так это то, что за эти проекты голосовали все депутаты парламента. Значит, это возможно! И именно для этого граждане выдали нам свой мандат доверия, для каждого из 101 депутата. И это очень хорошо, и это означает, что у нас для этого есть политическая воля!». Бета: Подводя итог, Влад Батрынча заявил, что очень гордится успехами своих коллег и заверил, что в будущем году достижений будет гораздо больше.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Я очень горжусь этой командой – депутатами-социалистами. И я рад, что мы сумели доказать, что в этих условиях, и с новым правительством, с президентом, и с госструктурами, удалось сделать всё возможное, чтобы пенсии и зарплаты были повышены, чтобы пенсии индексировались дважды в год, чтобы дороги начали ремонтироваться. И мы рады, что добились того, что страх в обществе исчез. От всей души желаю, чтобы в 2020 году мы сделали гораздо больше! Желаю всем больше мудрости, чтобы мы научились говорить правду на 100%, а не на 50%. И чтобы мы показали пример всему обществу. Еще раз хочу поблагодарить всех коллег и пожелать всем терпения, оптимизма, доверия и здоровья!».