

В пятницу состоялось последнее заседание осенней сессии парламента. Депутаты единогласно утвердили решение о закрытии второй ординарной сессии законодательного органа в этом году.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Вторая ординарная сессия 2019 года закрывается 20 декабря. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия».



Председатель парламента поздравила всех депутатов с закрытием этой сессии и напомнила, что за этот период было принято 159 законодательных актов, 73 из которых – законы и 100 – проекты. При этом 81 законопроект был утвержден парламентариями в первом чтении и ожидает принятия во втором. Традиционно закрытие сессии сопровождалось исполнением государственного гимна Республики Молдова, прозвучавшего от солистов хоровой капеллы «Doina», а также колядками.