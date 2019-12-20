

Жители столицы поинтересовались и целями зарубежных рабочих визитов генпримара, а также их результатами. Ион Чебан раскрыл скобки, поведав о конкретных итогах его последних заграничных поездок.



Генеральный примар столицы подчеркнул, что все его зарубежные визиты имеют четко определенные задачи.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЁВ

« Вернемся к командировкам: ни одна из них не была безрезультативной. В Москве были достигнуты важные договоренности – об экспертизе и инфраструктуре».



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

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« - Насколько я понял, из Москвы должны отправить несколько десятков единиц спецтехники для Кишинёва. Я раскрою скобки.

-Об этом мы договорились, но не хочу забегать вперед.

- Через месяц-два прибудут.

- Да, мы сделали такой запрос. Кроме того, Москва может многое предложить по части транспорта. К примеру, Виктор Киронда со своей командой уже вернулись, и скоро к нам приедут эксперты для окончательного обсуждения очень важных деталей. Далее: визит в Бухарест был только один, обсуждались инвестиции в инфраструктуру в размере 80 миллионов леев. Речь о парке.

- Они готовы инвестировать?

- Да, в парк «Алунел» и в здание лицея Георге Асаки».



Ещё один вопрос связан с ремонтом отрезка кольцевой дороги, которая соединяет столичные сектора Ботаника и Чеканы. Горожане говорят, что этот участок не ремонтировался 15 лет. В свою очередь, как глава государства, так и генеральный примар отметили, что как только будут определены необходимые финансовые источники, реконструкция этого сегмента дорожной инфраструктуры начнется без промедления.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЁВ

«У нас могут быть два подхода к решению этого вопроса. Мы оба варианта обсуждаем со специалистами. Улицы Транснистрией, Индустриальная и Гура Быкулуй могут заменить 5-ый сектор, потому что там нужна экспроприация. Речь идёт о больших деньгах, источники которых нужно найти. В течение 3-4 месяцев мы можем начать проектирование и если выявим финансовые источники в июне-июле, то можем начинать работы».



Затронули граждане и тему незаконного строительства.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«За те годы, когда мы с господином Чебаном были оппозиционными депутатами, мы остановили в Кишиневе множество незаконных строек. К сожалению, творился полный хаос: строили в парках, на детских площадках. Мы разработали новый подход, и у господина примара есть своя позиция. Прошу.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ

«Со стройками все так же, как с киосками и наружной рекламой. Действовать мы будем так же жестко. Я предупредил застройщиков: так, как раньше — не будет. Никаких коррупционных схем. Кстати, мы работаем и над автоматизацией выдачи разрешительных документов, и через месяц будут первые результаты».



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Нужно сказать ясно людям, какой хаос творился в Кишинёве. Разрешения на строительство стоили от 50 до 100 тысяч евро. В примарию уже приходили по этому вопросу, и господин примар ответил очень жестко. Хочу воспользоваться этой возможностью и обратиться к экономическим агентам: хватит, прекратите ходить в примарию с взятками. Господин примар говорит мне, кто и с чем приходит. Вами займется НАЦ и другие структуры. Хватит, с господином примаром это не пройдет».



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЁВ

«Я всем сказал: если мы вас поймаем, то будем первыми, кто обратится в НАЦ и другие силовые структуры. Сказал всем четко и ясно. И что касается парков – сейчас мы, кстати, в «Долине роз», которую благоустроили благодаря нашим советникам. В следующем году мы намерены благоустроить и другие парки. Кишинев славился как зеленый город, и мы хотим вернуть ему прежнюю славу».