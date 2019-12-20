

Игорь Додон продолжает практику общения с гражданами посредством онлайн-платформы «Президент отвечает». Однако на этот раз многие вопросы, заданные главе государства, касались муниципия Кишинев, поэтому он пригласил мэра столицы Иона Чебана для того, чтобы вместе на них ответить.



Наибольшее число вопросов было задано по поводу инициативы генпримара демонтировать незаконно установленные киоски и билборды. В данной связи глава государства отметил, что действия, предпринимаемые градоначальником в этом направлении, он приветствует.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«С чего нужно начать при управлении страной или городом, где царит разруха? Нужно навести порядок, а после этого создавать нечто новое и хорошее. В Кишиневе – и я сейчас говорю не как президент страны, а как житель города – была разруха и полный бардак. Киоски на каждом шагу, незаконные рекламные щиты и тому подобное. Генеральный примар, пользуясь нашей поддержкой, начал наводить порядок».



Ион Чебан аргументировал свои действия неопровержимыми доводами. Демонтированные киоски ни при каких обстоятельствах не вернут обратно, заверил он, потому что на кону — здоровье детей и всего населения столицы, а также эстетический облик города.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Очень многие недовольны тем, как выглядит город. Действительно, киосков до сих пор много там, где их не должно быть, а наружная реклама размещена с нарушениями. Более того, многие даже не платят городские налоги. Только на этой неделе было демонтировано более 90 киосков, и ни один из них не поставят обратно. Мы действуем по трем направлениям: общественное здоровье, вид города и здоровье детей, так как большинство этих киосков работало ближе, чем за 200 метров от учебных заведений».