Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Санкт-Петербурге
В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге. Напомним, Республика Молдова с мая 2018 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.
По завершении официального мероприятия состоялось неформальное общение лидеров стран Содружества Независимых Государств.
Глава молдавского государства поздравил коллег с наступающими зимними праздниками, пожелал их странам и народам благополучия, процветания и мира в новом году.
Опубликовано: 19:42 20/12/2019
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: