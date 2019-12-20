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Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Санкт-Петербурге




В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге. Напомним, Республика Молдова с мая 2018 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.

По завершении официального мероприятия состоялось неформальное общение лидеров стран Содружества Независимых Государств.

Глава молдавского государства поздравил коллег с наступающими зимними праздниками, пожелал их странам и народам благополучия, процветания и мира в новом году.

Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Санкт-Петербурге


Опубликовано: 19:42 20/12/2019

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