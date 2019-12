Potrivit edilului, fiecare deplasare este efectuată cu un anumit scop care ulterior va veni în favoarea și nu în detrimentul locuitorilor din Municipiul Chișinău."Nu există nici o deplasare în care am mers să nu existe rezultate. La Moscova avem înțelegeri foarte bune atât pe partea de expertiză cât și pe partea de infrastructură. Înțeleg că de la Moscova trebuie să vină tehnică pentru Chișinău. Plus că Moscova are ce ne oferi pe partea tehnică și în scurt timp - iată Victor Chironda s-a întors de acolo și în scurt timp vor veni experți să definitivăm niște lucruri tare importante pentru noi. La București am obținut 80 de milioane de lei în infrastructură, și aici mă refer la parcul Alunelul și clădirea istorică a liceului ”Gheorghe Asachi”", a spus Ion Ceban.O altă întrebare ține de repararea drumului de centură care leagă sectorul Botanica de sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit unui locuitor al orașului, acel drum nu a fost reabilitat de 15 ani. În legătură cu acest fapt atât șeful statului cât și primarul general au dat asigurări că imediat ce vor fi identificate resursele necesare va începe reconstrucția acelui tronson."Noi am putea să avem două abordări, noi le discutăm cu specialiștii pe partea de abordare. Strada Transnistriei, Industrială și Gura Bîcului ar putea înlocui sectorul cinci pentru că acolo am avea nevoie de expropriere. Este vorba despre bani mari pe care trebuie să-i identificăm. În 3-4 ani putem începe proiectarea și dacă identificăm sursele în lunile iunie- iulie ar putea începe lucrările", a conchis primarul capitalei."Pe parcursul ultimilor ani, împreună cu domnul Ceban am stopat mai multe construcții neautorizate, era un haos total, în parc, construcții, blocuri pe terenurile de joacă, în acest sens venim cu abordare nouă și domnul primar are o viziune. Lăsați aceste practici, nu umblați la primărie cu mite, domnul primar îmi spune mereu cine vine și cum, o să fiți documentați și luați pe sus de CNA pentru dare de mită", a spus șeful statului, Igor Dodon."Vom interveni la fel foarte dur, i-am atenționat pe constructori că nu va mai fi așa cum a fost cu tot felul de scheme de corupție, acum lucrăm pentru automatizarea eliberării documentației permisive, primele le vom avea deja într-o lună. Avem în plan mai multe parcuri anul viitor, Chișinăul a avut faima de oraș verde și așa o s-o readucem", a menționat Ion Ceban.Menționăm că platforma online ”Președintele răspunde” este deja la ce-a de-a patra ediție.