Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
В Кишиневе задержан экс-глава Национального инспектората расследований
 

Депутат ПСРМ Татьяна Кунецки отказалась от мандата из-за несовместимости должностей


Татьяна Кунецки сложила с себя полномочия депутата из-за несовместимости должностей. На заседании в четверг, 19 декабря, парламент принял к сведению отставку парламентария.

Заявление об отставке было подано после того, как Татьяна Кунецки была назначена на должность исполняющего обязанности директора Агентства государственных услуг. В этих условиях парламент объявил вакантным мандат депутата во фракции ПСРМ.

Ранее несколько депутатов отказались от мандатов из-за несовместимости должностей или по собственной инициативе, напоминает moldpres.md.


Опубликовано: 13:15 20/12/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • КС утвердил мандаты четырех новых депутатов
  • Ион Чебан покинул пост пресс-секретаря президента РМ из-за несовместимости ...
  • Андрей Нэстасе сложил мандат депутата парламента
  • Юрий Чокан подал в отставку сразу с двух должностей
  • Премьер-министр Майя Санду сложила депутатский мандат







    • Все новости

    Социалисты настаивают на отборе получателей премий
    Парламент принял законопроект, предусматривающий увеличение пособий для пожилых людей
    Чебан: Москва предоставит Кишиневу зимнюю спецтехнику
    Игорь Додон и Ион Чебан пояснили, с чего нужно начинать при управлении страной или городом (ВИДЕО)
    Новым послом Украины в Молдове назначен Марк Шевченко
    Лучшие студенты Мединститута Кишинева будут награждены
    Глава правительства Молдовы Ион Кику принял участие в саммите Центрально-европейской инициативе
    В столичном аэропорту из-за непогоды задерживаются некоторые рейсы
    Игорь Додон встретился в Санкт-Петербурге с Николаем Стариковым
    Лучшие журналисты 2019 года получили награды
    Парламент утвердил отставку судей Иона Друцэ и Олега Стерниоалэ
    Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы
    В воскресенье состоится "Рождественский марафон". Движение транспорта по центру Кишинева будет временно приостановлено
    Пассажиры одного из рейсов авиакомпании Air Moldova несколько часов находятся в самолете, пока пилот отдыхает в гостинице (ВИДЕО)
    Жители Кишинева смогут по интернету сообщить примэрии о проблемах с освещением и мусором в городе
    Муниципальный совет одобрил проект социалистов о продлении улицы Тудор Стришка в Кишиневе
    Зинаида Гречаный встретилась с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио
    Глава государства направился в Санкт-Петербург, где состоятся неформальные встречи с лидерами стран СНГ (ВИДЕО)
    Ион Чебан: «В ближайшее время, проблемы с электричеством в населенном пункте Добружа будут решены»
    Игорь Додон провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     