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Социалисты настаивают на отборе получателей премий


Муниципальные советники Либеральной партии предложили на заседании совета выделить работникам примэрии премии, сумма которых будет до трех месячных окладов. При этом, советники соответствующий проект решения со всеми необходимыми расчетами не представили.

Примечательно, что с инициативой о выплате премий работникам примэрии выступила фракция Партии социалистов в муниципальном совете прошлого созыва. Тогда социалисты представили и все необходимые расчеты.

На сегодняшнем заседании либералы настаивали, чтобы премии были выданы без предварительного изучения списка бенефициаров, на что социалисты категорически были не согласны.

По данным советников социалистов, в списке бенефициаров есть люди, у которых проблемы с законом, а также которые незаслуженно внесены в список.

Они настаивают на том, чтобы список был тщательно изучен и изменен, чтобы в нем были исключительно те, кто заслуживает премии и не были те, кто замечен в различных нарушениях.


Опубликовано: 13:14 20/12/2019

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