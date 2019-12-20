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Парламент принял законопроект, предусматривающий увеличение пособий для пожилых людей


Парламент принял сегодня законопроект, предусматривающий увеличение социального пособия для пожилых людей, которые не могут получать пенсию по старости, а также удвоение государственного социального пособия по инвалидности: с 40% до 80% минимальной пенсии по возрасту. Авторами законодательной инициативы являются группа депутатов фракции ПСРМ.

Согласно проекту, размер государственных социальных пособий будет увеличен почти 8 910 пожилым людям и примерно 12 178 людям с ограниченными возможностями. Средства предусмотрены в проекте закона о государственном бюджете на 2020 год и определены в среднесрочной перспективе.


Опубликовано: 13:12 20/12/2019

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