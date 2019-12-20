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Чебан: Москва предоставит Кишиневу зимнюю спецтехнику



Российская Федерация предоставит Кишиневу несколько единиц зимней спецтехники для расчистки снега. Об этом в рамках рубрики «Президент отвечает» рассказали глава республики Игорь Додон и генпримар Кишинева Ион Чебан.

«Мы сделали такой запрос. Техника прибудет через 1-2 месяца. Кроме того, Москва может многое предложить нам по части транспорта. К примеру, вице-примар Виктор Киронда недавно оттуда вернулся с результатами: скоро к нам приедут эксперты для окончательного обсуждения очень важных деталей», - отметил Чебан.

Кроме этого, генпримар заявил, что власти Румынии готовы инвестировать около 80 миллионов леев в развитие кишиневской инфраструктуры.


Опубликовано: 13:10 20/12/2019

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