

Российская Федерация предоставит Кишиневу несколько единиц зимней спецтехники для расчистки снега. Об этом в рамках рубрики «Президент отвечает» рассказали глава республики Игорь Додон и генпримар Кишинева Ион Чебан.



«Мы сделали такой запрос. Техника прибудет через 1-2 месяца. Кроме того, Москва может многое предложить нам по части транспорта. К примеру, вице-примар Виктор Киронда недавно оттуда вернулся с результатами: скоро к нам приедут эксперты для окончательного обсуждения очень важных деталей», - отметил Чебан.



Кроме этого, генпримар заявил, что власти Румынии готовы инвестировать около 80 миллионов леев в развитие кишиневской инфраструктуры.