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Игорь Додон и Ион Чебан пояснили, с чего нужно начинать при управлении страной или городом (ВИДЕО)



Президент Республики Молдова Игорь Додон и генеральный примар Кишинева Ион Чебан в рубрике «Президент отвечает» совместно ответили на вопросы граждан и журналистов о ситуации в молдавской столице.

«Когда ты становишься руководителем страны, города, где царит тотальная разруха, с чего начинать? С наведения порядка! А после этого необходимо строить и создавать новое и хорошее с нуля. В Кишинев, и я сейчас говорю не как президент страны, а как житель города, царила разруха и полный бардак во всем: а каждом шагу киоски, рекламные панно, и так далее. Генеральный примар при нашей поддержке начал наводить порядок в этих областях», - отметил президент страны Игорь Додон.

Ион Чебан, в свою очередь, отметил, что первое, чем недовольны жители столицы, это внешний вид города. Наружная реклама, установленная, где попало, киоски, расположенные там, где их не должно быть, неоплата налогов и сборов. И это только малая часть того, что «подмачивает» репутацию Кишинева, как главного города страны.

«Только на этой неделе было демонтировано более 90 киосков, и, обещаю, ни один из этих киосков не вернут обратно.

Таким образом, мы действуем по трем направлениям одновременно: здоровье детей и молдавского общества в целом, и внешний вид города. Большинство этих киосков продавали табачные изделия в непосредственности близости от школ и детских садов. Я уже говорил, что до конца этой недели будет создана рабочая группа, которая разработает единую концепцию и дизайн внешнего вида столичных киосков. Мы организуем конкурс для молодых архитекторов и дизайнеров. После этого будет принято решение о том, где будут установлены такие киоски», - заявил генпримар столицы.


Опубликовано: 13:04 20/12/2019

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