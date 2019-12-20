Новым послом Украины в Молдове назначен Марк Шевченко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в нашей стране. Речь идет о Марке Шевченко, передает ua.interfax.
«Шевченко Марк Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова», — говорится в указе президента.
Шевченко — дипломат и историк. Последней должностью нового посла была должность советника посольства Украины в Канаде.
«Шевченко Марк Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова», — говорится в указе президента.
Шевченко — дипломат и историк. Последней должностью нового посла была должность советника посольства Украины в Канаде.
Опубликовано: 11:09 20/12/2019
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