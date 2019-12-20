Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в нашей стране. Речь идет о Марке Шевченко, передает ua.interfax.



«Шевченко Марк Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова», — говорится в указе президента.



Шевченко — дипломат и историк. Последней должностью нового посла была должность советника посольства Украины в Канаде.