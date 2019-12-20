Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику принял участие в саммите Центрально-европейской инициативы, состоявшимся в Риме. Организация отмечает 30 лет со дня основания. По этому случаю, премьер провел ряд встреч, передает Трибуна.



На саммите премьер-министр отметил, что ЦЕИ стала межправительственным двигателем регионального сотрудничества между странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и способствует укреплению диалога с ЕС.



Премьер-министр Кику встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и подписал программу культурного сотрудничества между правительством Республики Молдова и правительством Республики Италия на 2020-2022 годы.



Также Ион Кику встретился и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Премьер проинформировал своего коллегу о процессе внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, а также о приоритетах правительства Молдовы на 2020-2023 гг., в том числе о реформе правосудия, борьбе с коррупцией, инвестициях в инфраструктуру, модернизации экономики и повышении социального благосостояния.



Также о приоритетах правительства на 2020-2023 гг. Ион Кику проинформировал еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Оливера Вархели.



В рамках саммита Ион Кику также встретился с премьер-министром Сербии Анной Брнабич и генеральным директором ФАО Цюем Дунъюем.