Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează consumatorii să manifeste o atitudine precaută, atunci când aleg și procură produse ușor alterabile pentru masa sărbătorilor de iarnă.



Recomandările sunt următoare:



Carnea să fie procurată în stare proaspătă numai în locuri autorizate: măcelării, magazine alimentare, locuri special amenajate în pieţe, temperatura de păstrare -4±2 °C.



Atenţie! Carnea trebuie să fie elastică, de o culoare de la roz pal până la roşu închis, în urma apăsării cu degetul să revină la forma iniţială şi să nu prezinte suprafaţa lipicioasă, urât mirositoare. Atrageţi atenţia la ştampila de control sanitar-veterinar.



La procurarea peştelui în stare proaspătă atrageţi atenţia ca suprafaţa acestuia să fie curată, cu un strat uniform de solzi, culoarea potrivit speciei, bronhiile roşii, cu nuanţă caracteristică speciei, fără rupturi.



Peștele proaspăt trebuie păstrat şi expus la comercializare în vase cu gheață, fiind parţial acoperit de gheață. Temperatura de păstrare este de minus 2÷0 °C.



Atenție! Pestele alterat prezintă următoarele modificări: solzi care se desprind uşor, corpul acoperit cu mucus urât mirositor, bronhii de culoare cenuşie sau brună; în aceste cazuri peștele este alterat şi poate prezenta pericol pentru sănătatea dumneavoastră.



La procurarea ouălor examinaţi aspectul exterior. Coaja ouălor proaspete trebuie să fie curată, tare, întreagă, mată, poroasă, fără pete și miros. Termenul de păstrare 28 zile de la data ouatului, la cea mai mică temperatură din frigider;



Atenţie! Este interzisă vînzarea ouălor în locurile unde se comercializează preparate din carne, produse lactate sau alimentare care se consumă fără a fi supuse unui proces termic. Verificaţi informaţia despre data ouării marcată nemijlocit pe fiecare ou aparte şi termenul de valabilitate în documentul de insoţire sau pe cutia de transport.



Laptele are culoare albă cu nuanţă slab gălbuie, nuanţă care se accentuează în cazul laptelui cu un conţinut sporit de grăsime. Nu se recomandă a fi folosit în stare crudă (nepasteurizat) şi trebuie de fiert foarte bine, menţinându-l pe foc 3-5 min după primul clocot, deoarece prin lapte se pot transmite aşa boli ca: tuberculoza, antraxul, holera, salmoneloza, infecţii stafilococice şi streptococice, etc. Lapte pasteurizat este numit laptele care a fost tratat termic apoi răcit şi este un produs gata pentru consum. Temperatura de păstrare – pînă la + 4 °C.



Atenţie! Laptele absoarbe uşor mirosurile străine, mai ales dacă este păstrat într-un vas sau ambalaj deschis. Alte nuanţe de culori ale laptelui (roz, albastru, roşu etc.) denotă, fie că animalul de la care s-a recoltat laptele a fost bolnav, fie că produsul a fost falsificat.



Amintim, că neconformitățile depistate și alte deficiențe în comerțul de produse alimentare pot fi semnalate la linia fierbinte a Agenției: 0800 800 33 și prin intermediul aplicției Viber: 067 675 544.