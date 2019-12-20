В связи с густым туманом, окутавшим республику, в международном аэропорту Кишинева задерживаются некоторые рейсы. Иные и вовсе были перенаправлены в другие аэропорты.



Таким образом, рейс Кишинев-Стамбул задерживается на неопределенное время. Рейс Берлин-Кишинев был отменен. Рейс Бухарест-Кишинев перенаправлен в Яссы, а Болонья-Кишинев – в Бухарест.