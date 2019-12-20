Реформа правосудия будет проведена, наша совместная работа принесет успех, сказала спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный на встрече с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который совершает визит в Молдову по приглашению председателя законодательного органа.



«Мы создали коалицию с народом Республики Молдова и хотим восстановить доверие людей к государственным институтам и правосудию. К сожалению, мы потеряли много времени, и благодаря заявлениям и действиям некоторых политиков государственные учреждения были дискредитированы. Реформа должна сделать правосудие функциональным и вернуть его на службу народу», – сказала Зинаида Гречаный.



Спикер отметила, что сегодняшний проект реформы правосудия учитывает поправки Венецианской комиссии, и заявила о готовности к дальнейшему сотрудничеству. Зинаида Гречаный сообщила также, что правоохранительные органы работают над возвращением украденного миллиарда и наказанием виновных. Но все это должно быть сделано без популизма и давления на юстицию со стороны политиков, сказала председатель парламента.



Председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио подтвердил открытость к сотрудничеству и поддержал позицию спикера парламента о необходимости конструктивной позиции всех политических партий, направленной на обеспечение высших интересов страны.



Приглашение председателя Парламента РМ в адрес руководства Европейской комиссии за демократию через право посетить Республику Молдова, является частью усилий властей страны по реформированию правосудия, руководство страны вновь подчеркивает важность помощи и опыта Венецианской комиссии в осуществлении реформы.