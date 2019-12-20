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Глава государства направился в Санкт-Петербург, где состоятся неформальные встречи с лидерами стран СНГ (ВИДЕО)



Глава молдавского государства Игорь Додон по окончании плодотворных встреч в Москве направился в Санкт-Петербург, где состоится ряд неформальных встреч с главами стран СНГ и лидерами государств Евразийского экономического союза.

«По окончании плодотворных встреч в Москве решил воспользоваться скоростным поездом «Сапсан», чтобы добраться до Санкт-Петербурга. Очень удобно, технологично и современно.

Вот бы и нам такой проект, который связал бы север и юг Молдовы!», - отметил Игорь Додон в социальной сети.



Опубликовано: 08:53 20/12/2019

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