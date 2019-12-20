Глава государства направился в Санкт-Петербург, где состоятся неформальные встречи с лидерами стран СНГ (ВИДЕО)
Глава молдавского государства Игорь Додон по окончании плодотворных встреч в Москве направился в Санкт-Петербург, где состоится ряд неформальных встреч с главами стран СНГ и лидерами государств Евразийского экономического союза.
«По окончании плодотворных встреч в Москве решил воспользоваться скоростным поездом «Сапсан», чтобы добраться до Санкт-Петербурга. Очень удобно, технологично и современно.
Вот бы и нам такой проект, который связал бы север и юг Молдовы!», - отметил Игорь Додон в социальной сети.
Опубликовано: 08:53 20/12/2019
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