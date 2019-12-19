

В стенах Российского центра науки и культуры прошло заключительное мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Как всегда, звучали стихи великого поэта. Кроме того, почитателям творчества был представлены творческие результаты совместных проектов нашего телеканала и РЦНК – фильма «Пушкин в Кишиневе звучит через века» и поэтического цикла «Читаем Пушкина на Accent TV».



2019 год стал особенным и для нашего телеканала. Родилась и воплотилась идея создания фильма «Пушкин в Кишиневе звучит через века». В основу сюжетной линии легли строки другого русского поэта, Бориса Корнилова. Именно на его стихотворный ряд нанизан телевизионный рассказ о жизни Пушкина в Кишиневе и не только.



«Читаем Пушкина»- второй пушкинский проект телеканала Accent TV. Подготовка шла несколько месяцев, тщательно отбирались стихотворения, шел поиск наилучшего художественного решения.

ЮЛИЯ САВЧУК, АВТОР ПРОЕКТА «ЧИТАЕМ ПУШКИНА НА ACCENT TV»

«Идея проекта родилась, когда мы работали над фильмом «Пушкин в Кишиневе звучит через века». Захотелось вспомнить нетленные произведения великого поэта, внести в наше суетное время поэтическую нотку. Радостно, что на проект откликнулись очень многие, и мы обязательно его продолжим в 2020 году, ведь для нас будущий год тоже будет Пушкинским».



Отрывки из произведений великого русского поэта читали телеведущие нашего канала, лицеисты, общественные деятели и артисты.



СТАНИСЛАВ ВЫЖГА, ДИРЕКТОР ACCENT TV

«Цель любого телевизионного проекта - это признание аудитории. Мы задумали проект, который будет связан с именем великого гения мировой литературы. Мы как телеканал, который думает о своем зрителе, об его образовании, о культуре, конечно же, хотели внести, как можно больше, собственной лепты. Так родилась идея пронести Пушкина через себя, через собственное к нему отношение».



Для Михаила Лупашко, поэта, публициста, творчество гения всегда занимала особое место. А с недавним назначением на должность директора дома-музея Пушкина появились заботы, связанные не только с творчеством, а, в первую очередь, с сохранением и реконструкцией исторического памятника. Ни для кого не секрет, в каком состоянии дом-музей сейчас находится. Но у нового руководителя уже есть четко разработанный план по его восстановлению.



МИХАИЛ ЛУПАШКО, И.О. ДИРЕКТОРА ДОМА-МУЗЕЯ ПУШКИНА

«Это значит взять на себя большую ответственность за то, чтобы этот объект непреходящего историко-культурного значения для нашей страны, для постсоветского пространства, да и для всего мира, пришел в то состояние, которое соответствует критериям современных музеев 21 века. Это главное. Главная задача сейчас – правильно распределить поэтапно те необходимые работы по ремонту и реконструкции».



КОРНЕЛИУ ПОПОВИЧ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ

«Я уверен, что юбилей, двухсотлетие со дня приезда Пушкина в Кишинев, который мы отпразднуем в следующем году, мы встретим уже в отреставрированном музее».



Немало мероприятий в этом году прошло и в селе Долна, в усадьбе Ралли, к примеру, шестой международный фестиваль «Пушкинская горка», который объединяет пушкинистов из Молдовы, России, Украины, Беларуси.



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЦНК

«Многое сделано в этом году и музеем Пушкина. Я хотел бы поблагодарить за возможность проводить мероприятия на площадке и в Кишиневе, и в селе Долна. Мы вместе провели, как и прежде, празднования дня рождения писателя, который, как вы знаете, является еще Днем русского языка».



Следующий 2020 год будет не менее важным и насыщенным для пушкинистов и почитателей творчества Пушкина. Планируется множество мероприятий в честь 200-летия со дня приезда великого гения в Молдову.