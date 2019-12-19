

В преддверии дня Святого Николая в столичном секторе Чеканы на бульваре Мирча чел Бэтрын состоялось праздничное открытие новогодней елки. Гостей приветствовали заместитель мэра Кишинева Анжела Кутасевич и претор сектора Чеканы Синильга Школьник.



СИНИЛЬГА ШКОЛЬНИК, ПРЕТОР СЕКТОРА ЧЕКАНЫ

«Мы приобрели 1200 подарков для детей нашего сектора, каждый день у нас будут проводиться различные мероприятия. Также в преддверии Нового года мы пригласим детей на два спектакля в театр «Гугуцэ» абсолютно бесплатно. А на концертах, которые будут проводиться на аллее, выступят детки из школ и детских садиков».



АНЖЕЛА КУТАСЕВИЧ, ВИЦЕ-ПРИМАР КИШИНЕВА

«От имени генерального примара Кишинева Иона Чебана, примарии и от всего Муниципального совета желаю вам много здоровья, счастливого детства, исполнения всех ваших желаний и прекрасных праздников. С Новым годом!»



Радостная атмосфера праздника собрала на бульваре Мирча чел Бэтрын сотни жителей сектора от мала до велика. Зрителей развлекали песнями, танцами, народными обычаями и традициями. Не обошлось и без подарков.



- «Было бы хорошо, чтобы в каждом секторе была своя елка и свой праздник, потому что не каждый имеет возможность ездить в центр города».



- «Конечно же, нравится, а детям - в особенности. Очень интересно и приятно выходить и гулять по аллее».



- «Мне нравится, что здесь много игрушек и елка украшена большими круглыми шариками».



- «Я буду здесь гулять, и покупать вкусняшки».



Кульминацией праздника стала встреча детей с Дедом Морозом и концерт, в котором приняли участие эстрадные исполнители. Стоит отметить, что ранее генеральный примар поручил организовать праздничные мероприятия в каждом секторе столицы, а не только в центре Кишинева, как это было до сих пор.