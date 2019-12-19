

В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца, который в народе называется Днем Святого Николая. Торжество открывает череду веселых и волшебных зимних праздников, с которыми связано много традиций и народных примет. Народ очень любит и почитает Николая Чудотворца. Издавна в этот день было принято мириться тем, кто поссорился.



По церковным канонам в этот день нужно обязательно посетить храм и помолиться святому Николаю. Считается, что Чудотворец благоволит ко всем, кто готов признать свои ошибки и стать на путь истинный. Он защищает всех детей, а потому матери должны у иконы помолиться о здравии своих чад. В праздник принято дарить друг другу сувениры и сладости — таким образом, многие пытаются сохранить воспоминание о детстве и разбудить в себе ожидание приближающегося волшебства новогодней ночи. Глава государства Игорь Додон поздравил верующих с этим днем, пожелав всем процветания и душевного спокойствия. Президент искренне признался, что для него праздник Николая Чудотворца является семейным, потому что этот святой — хранитель дома главы государства. Младшего сына президента зовут Николаем, и это же имя носил отец Игоря Додона.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Сердечно поздравляю всех нареченных именем Николай. Поздравляю и жителей всех городов и сёл, где сегодня отмечается храмовый праздник. Желаю всем нашим согражданам процветания, душевного спокойствия и счастливых праздников!».



Стоит отметить, что Святого Николая чтят и в Православной, и в Римско-Католической церкви, почитая его как защитника детей, особенно бедных, а также моряков, пекарей и невинно осуждённых.