

Волшебство зимних праздников уже витает в воздухе. Сегодня необычные новогодние поздравления получали депутаты. Ребятишки, воспитанники общественных центров Кишинева, своими руками выполнили красочные новогодние атрибуты: елочки, игрушки и праздничные открытки. Всё это было представлено на рождественской ярмарке в фойе здания парламента.



Маленькие артисты из общественного центра для детей и молодежи "Convorbitorul", конечно, волновались, но театрализованное поздравление получилось очень достойным и трогательным.



- "Мы сегодня исполнили две очень красивые колядки и получили подарки. Мы очень хорошо провели время".

- "Выступать перед депутатами было очень волнительно, потому что я никогда их не видел, и это большая честь увидеть их вживую".



Дети готовились более месяца, собирали елочки и украшения, оформляли открытки. Гордятся, что использовали только перерабатываемые материалы, и говорят, что делали всё это с душой.



- "Я сделал снег из бумаги, мне на это потребовался день".



- "Я подготовила санки, поздравления, шары, ангелочки и елки".



- "Я сделал много работ. Например, эта игрушка была изготовлена в течение более длительного времени из макаронных изделий".



В общественных центрах уже стало традицией каждый год создавать своими руками новогодние игрушки и элементы декора и выставлять их на ярмарку. Вырученные деньги пойдут на приобретение материалов для новых поделок, а также на подарки детишкам.



ГАЛИНА ИОНКУ, ПЕДАГОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА "BUBURUZA", КИШИНЕВ



"Возможно, они не так красивы, как в витринах магазинов, но они имеют свою ценность, потому что они созданы детскими руками. Они много работают, это как индивидуально изготовленные вещи, так и коллективные работы".



НИНА МИХАЛАКИ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ, КИШИНЕВ



"Елки, открытки, работы из бисера. Каждый ребенок при выполнении работы вкладывает всю душу”.



Ярмарку посетила председатель парламента Зинаида Гречаный, которая была приятно удивлена представленными ребятишками работами.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РМ

С большим удовольствием посмотрела концерт маленьких артистов из кишиневского центра "Convorbitorul", которые представили посетителям рождественской ярмарки художественную программу. Поздравила маленьких участников ярмарки с праздником Святого Николая, подарила детям подарки и пожелала им здоровья и радости в наступающем году".



Депутаты с огромным удовольствием покупали изготовленные детьми поделки. Кто-то приобрел поздравительную открытку, кто-то елку.



ГРИГОРЕ НОВАК, ДЕПУТАТ, ПСРМ



"Мы купили игрушки, елки, шары, предметы, сделанные руками детей. Я не мог пройти мимо, потому что знаю, какова цель этой ярмарки. Это благородная цель. Работы, представленные здесь, вы не увидите в магазине, они уникальны".



БОГДАН ЦЫРДЯ, ДЕПУТАТ, ПСРМ



"Анализируя увиденное здесь, я был удивлен, сколько сил и художественной утонченности приложили эти дети при выполнении работ. Я не удержался и купил три шара для елки, инкрустированные кристаллами".



Цена работ символична, говорят сотрудники парламента.



- "Это благородный поступок для детей. Давайте радоваться и наслаждаться праздниками. Счастливых праздников всем!"



- "Я выбрала елочки, колокольчики, несколько открыток и символ предстоящего года. Я точно знаю, что на таких ярмарках вырученные деньги прибывают в пункт назначения и помогают тем, кто нуждается в поддержке”



- "Это шар, мне очень нравятся рождественские украшения, и я нашла два моих любимых цвета. У меня есть специальный сундук с особыми вещами, теперь я наполню его, а спустя несколько лет открою и буду ими любоваться"