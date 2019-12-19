

Новый пищеблок, прачечная и две новых полноценных группы для малышей. Долгожданные перемены произошли в столичном детском саду №199. Они стали возможными благодаря настойчивости муниципального советника от ПСРМ Евгении Чебан. Именно ей удалось убедить примарию выделить неподъемную для дошкольного учреждения сумму в 2,5 млн леев.



Еще летом, в период, когда обычно проводятся ремонтные работы в дошкольных учреждениях, детсад №199 «Лэстэраш» оказался под угрозой закрытия. Пользоваться пищеблоком было невозможно. Администрация начала бить тревогу. Но на просьбу о помощи откликнулась только Евгения Чебан, муниципальный советник от ПСРМ.



ВАЛЕНТИНА МУКАН, И.О. ДИРЕКТОРА ДЕТСАДА №199:

«Мы встретились с Евгенией Чебан, которая очень внимательно выслушала нашу проблему. Она пообещала, что попробует решить ее. Обещание она выполнила».



ЕВГЕНИЯ ЧЕБАН, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК ОТ ПСРМ

«Сегодня мы были свидетелями того, что детский сад был снова открыт после капитального ремонта. Более того, в этом детсаду была начальная школа, но она тоже была закрыта, а в этом дворе дети нуждались в детском саду. Мы дополнительно выделили средства на то, чтобы эти группы были открыты, и я думаю, что это хорошее дело».



В детском саду «Лэстэраш» воспитываются 640 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В дошкольном учреждении работают 26 групп.