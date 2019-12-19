

Хорошие новости для жителей столицы. На следующей неделе начнется тестирование электронного приложения для прямого общения сотрудников примарии Кишинева с гражданами. Об этом на сегодняшнем заседании Муниципального совета сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«В нем будет два модуля, посредством которых граждане смогут в режиме онлайн сообщать нам о проблемах в муниципии. Один модуль будет касаться проблем с уборкой мусора, второй – с освещением. После тестирования постепенно будем добавлять и другие модули».



Также столичный градоначальник сообщил, что на данный момент ведется интенсивная работа над автоматизацией выдачи разрешительных документов в области строительства. Первые модули проекта будут готовы к концу января и также пройдут тестирование.