

В ходе рабочего визита в Москву, Президент Республики Молдова провёл встречу и со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Беседа прошла в очень теплой обстановке, об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом».



Глава государства заверил Патриарха Кирилла, что молдавский народ и дальше будет сохранять верность Русской православной церкви, частью которой является и молдавская митрополия, и что все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в молдавском обществе.