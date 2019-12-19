

«Мы хотим восстановить доверие людей к государственным институтам и правосудию», - заявила председатель парламента Зинаида Гречаный в ходе дискуссии с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Он совершает визит в Молдову по приглашению молдавского спикера.



Во время встречи Зинаида Гречаный отметила, что действующая власть создала коалицию с народом Республики Молдова, и хочет восстановить доверие людей к государственным институтам и правосудию. «К сожалению, мы потеряли много времени, и благодаря заявлениям и действиям некоторых политиков государственные учреждения были дискредитированы. Реформа должна сделать правосудие функциональным и вернуть его на службу народу», - добавила спикер.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Отметила, что сегодняшний проект реформы правосудия учитывает поправки Венецианской комиссии, и заявила о готовности к дальнейшему сотрудничеству. Сообщила также, что правоохранительные органы работают над возвращением украденного миллиарда и наказанием виновных. Но всё это должно быть совершено без популизма и давления на юстицию со стороны политиков».



В свою очередь глава Европейской комиссии за демократию через право Джанни Букиккио подтвердил открытость к сотрудничеству и выразил мнение, что конструктивная позиция всех политических партий, направленная на обеспечение высших интересов страны, срочно необходима.