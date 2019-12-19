

После того, как депутаты парламента отказались внести в повестку заседания законодательного органа страны проект блока «ACUM» о введении моратория на исполнение Закона о миллиарде, руководство парламентской фракции Партии социалистов решило прояснить ситуацию и напомнить населению, что «те, кто имеет непосредственное отношение к «краже века», голосовал за нее и брал на себя ответственность за то, чтобы это преступление свершилось, будучи в должности премьер-министра палец о палец не ударил для того, чтобы вернуть украденные деньги». По словам социалистов, руководство блока «ACUM» устраивает сегодня дешевые спектакли, унижая страну, международных партнеров и собственных граждан.



Социалисты возмущены тем, что, будучи премьер-министром, Майю Санду не интересовал вопрос отмены Закона о миллиарде, однако теперь, находясь в оппозиции, она вдруг решила потребовать отмены того, к чему сама была причастна. В частности, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя напомнил Майе Санду о том, что она входила в состав пяти правительств: Филата, Лянкэ, Габурича, Герман и своего собственного кабинета министров. Именно когда Санду была министром, произошли самые резонансные в государстве преступления: был сдан в концессию Международный аэропорт Кишинева и с согласия правительства произошла приватизация Banca de Economii, однако тогда она не вышла ни с одной декларацией против данных действий, не устраивала по этому поводу протесты и не подала в почетную отставку. Цырдя подчеркнул, что молчала Санду и тогда, когда правительство Лянкэ позволило провернуть операцию по «краже века». И это далеко не всё – в 2015 году она лично, напомнил он, голосовала за криминальное выделение денег из резервов Нацбанка на покрытие финансовой дыры в трех проблемных банках, которые потом обратили в государственный долг и обязали возвращать его за счет всех граждан страны. И даже в этом году, став премьер-министром, Санду палец о палец не ударила для того, чтобы исправить эту ситуацию, сказал социалист.



БОГДАН ЦЫРДЯ – ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ



«После того, как Майя Санду села в премьерское кресло, она: первое – не вернула ни лея из украденного миллиарда. Второе – не обратилась к международным компаниям, которые занялись бы возвращением этих денег. Третье – она не предложила Нацбанку ни единого моратория для того, чтобы приостановить выплату тех процентов за счет населения. И четвертое – она даже не попыталась аннулировать Закон о миллиарде, который был принят путем взятия ответственности премьер-министром Филипом».



Депутат ПСРМ также отметил, что Закон о миллиарде является обязательством, взятым Молдовой перед Международным валютным фондом, и что Санду об этом прекрасно знает. Однако когда она вела переговоры с МВФ о новом соглашении, Санду не сказала ни слова о том документе, а теперь вдруг вспомнила о нем и решила предложить его аннулировать, отлично понимая, что это невозможно, потому что это будет означать блокирование помощи и кредитов со стороны внешних партнеров, добавил социалист.



БОГДАН ЦЫРДЯ – ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ

«Президент РМ выступил со многими инициативами и ведет переговоры с МВФ, с НБМ, с правительством для поиска компромиссного выхода из этой ситуации. Решением может стать: первое – поиск международной компании, которая займется возвратом украденных денег; второе – поиск компромисса с НБМ ввиду аннулирования тех 5%, которые платят граждане в пользу Нацбанка. Президент ищет решения, но необходим консенсус с МВФ и другими международными организациями, если мы хотим быть цивилизованным государством и партнерами. И самое важное – мы считаем, что после назначения нового генерального прокурора должны быть арестованы все люди, которые были вовлечены в кражу миллиарда, и не только арестованы – у них должно быть конфисковано украденное».



В свою очередь, вице-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам подчеркнул необходимость комплексного подхода к ситуации, уточнив, что введение моратория, как того требуют депутаты блока «ACUM», приведет к дестабилизации финансовой ситуации в бюджетных структурах: школах, больницах и детсадах. Нынешний демарш «акумовцев», по мнению Бурдужи, направлен на срыв принятия в окончательном чтении Закона о госбюджете.



ПЕТРУ БУРДУЖА – ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ

«Почему правительство Санду за целых 5 месяцев ни слова не сказало об этом законе, а сейчас с трибуны парламента делаются эти популистские заявления в целях дестабилизации ситуации вокруг принятия Закона о госбюджете?».



Вице-спикер Влад Батрынча назвал требование «ACUM» театрализованной постановкой и напомнил, что пока те, у кого «короткая память» лично способствовали «краже века» и ее последствиям, социалисты были первыми, кто потребовал остановить эти беззакония, проводя массовые протесты на улицах.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ



«У нас очень простой вопрос: госпожа Майя Санду и некоторые ее коллеги из «ACUM» входили в состав правительств, которые принимали скандальные решения? Да. Второе: мы голосовали за правительство Санду в июне этого года. Почему за 5 месяцев это правительство не нашло формулу для аннулирования этого закона? Мораторий не может стать реальным решением. Молдова не может перед своими международными партнерами признать, что мы не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства. Но решение есть, и с этим решением социалисты придут в парламент».