

Депутаты блока «ACUM» потребовали внести в повестку сегодняшнего заседания законопроект по введению моратория на действие так называемого Закона о миллиарде. Данная инициатива не набрала необходимого количества голосов депутатов, и «акумовцы» перешли в наступление, обвинив всех в том, что никто не собирается возвращать украденный из трех банков страны миллиард. В данной связи председатель парламента Зинаида Гречаный опровергла все обвинения, заявив, что для нынешнего руководства страны возврат денег является одним из приоритетов, однако предложение «ACUM» - чистой воды популизм.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Очень важно, принципиально важно, чтобы украденные деньги были возвращены. Те, кто несет ответственность за эту кражу, должны понести наказание. Но мы, как государство, должны иметь очень профессиональный подход, и я считаю, что этот проект по поводу введения моратория на госдолг — популистский».



В свою очередь, глава постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк напомнил, что социалисты, еще до того, как прошлое парламентское большинство, состоявшее из демократов, переложило возврат миллиарда на плечи населения, выступали категорически против этого.



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК – ГЛАВА ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ

«Я думаю, что не только присутствующие в этом зале, но и всё общество знает нашу позицию, и мы ее высказывали еще до того, как ответственность за возврат этих денег была переложена на государственный долг. Но это не так просто решается. Никакими мораториями эту проблему не решить. Это – отсрочка, причем, не самый лучший вариант. В любом случае, уважаемые господа юристы, банкротство – это не тогда, когда должник не может исполнить свои обязательства, а когда он заявляет о невозможности и нежелании исполнять свои обязательства. Вот это называется банкротство».



Головатюк подчеркнул, что социалисты не собираются отказываться от своих слов, уточнив, что мораторий, предлагаемый «акумовцами», не решит проблему, а лишь отстрочит ее решение. Именно поэтому, по словам депутата, социалисты занимаются разработкой законопроекта, целью которого станет принципиальное решение этого вопроса.



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК – ГЛАВА ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ

«Этот государственный долг – не просто государственный долг, это государственные бумаги, и у них есть срок выкупа. Они должны быть выкуплены, поэтому мораторий здесь невозможен. Мы за принципиальное решение вопроса, и оно готовится. До весны эти предложения будут внесены в парламент».