

Депутаты парламента утвердили в четверг в окончательном чтении проект бюджетно-налоговой и таможенной политики на будущий год. Документ поддержали 60 народных избранников. Проектом предусмотрено сохранение подоходного налога для физических лиц в размере 12% и для крестьянских хозяйств в размере 7%. Также в следующем году сохранится часть действующих ставок НДС и акцизов.



В документе также предусмотрено снижение налога на пожертвования с 12% до 6%, изменение срока уплаты НДС на импортируемые услуги и изменение срока уплаты акцизов. В нем же прописана процедура объединения срока декларирования и уплаты налога на недвижимость. В то же время депутаты пришли к соглашению о том, чтобы в 2020 году вернуться к рассмотрению ситуации по ставке НДС, особенно для агропромышленной продукции, чтобы концептуально решить проблему определенных несоответствий в этом отношении.