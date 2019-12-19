

Впервые за долгие годы была нарушена порочная практика принятия государственного бюджета «задним числом». Правительство, руководимое Ионом Кику, в кратчайшие сроки сумело разработать проект закона о госбюджете на 2020 год, а парламент в четверг голосами 56 депутатов принял его во втором и третьем, окончательном, чтениях.



В ходе заседания депутаты обсуждали выдвинутые ими ранее поправки к бюджету. Были приняты 63 из 131. Согласно проекту Закона о государственном бюджете на будущий год, его доходы составят более 44 миллиардов леев, увеличившись почти на 9% по сравнению с 2019 годом за счет ожидаемого увеличения налогов и сборов. НДС по-прежнему остается самым важным источником доходов бюджета. Расходы государственного бюджета составят около 51 с половиной миллиарда леев, что на 11,3% больше, чем в 2019 году. Рост расходов обусловлен необходимостью финансового обеспечения приоритетных сфер в соответствии с национальной и отраслевой политикой, продолжения реформ и финансового обеспечения проектов, а также мер, предусмотренных соглашениями с партнерами по развитию. Бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом в размере чуть более 7 миллиардов леев. Авторы проекта уверяют, что покрывать дефицит будут за счет внутренних и внешних источников.