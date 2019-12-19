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Ион Чебан: «В ближайшее время, проблемы с электричеством в населенном пункте Добружа будут решены»



Примар Кишинева Ион Чебан провел рабочую встречу с директором компании Premier Energy Сергеем Брынзилэ. Стороны обсудили проблемы касаемо наличия электричества в муниципии, а также проекты, которые могут быть осуществлены совместно.

Кроме этого была рассмотрена и проблема жителей населенного пункта Добружа. Ряд домов на протяжении многих лет не подключены к электричеству.

«В ближайшее время предпримем необходимые меры, для решения существующей проблемы, чтобы люди могли жить в нормальных условиях», - отметил Чебан.


Ион Чебан: «В ближайшее время, проблемы с электричеством в населенном пункте Добружа будут решены»


Опубликовано: 16:35 19/12/2019

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