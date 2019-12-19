Примар Кишинева Ион Чебан провел рабочую встречу с директором компании Premier Energy Сергеем Брынзилэ. Стороны обсудили проблемы касаемо наличия электричества в муниципии, а также проекты, которые могут быть осуществлены совместно.Кроме этого была рассмотрена и проблема жителей населенного пункта Добружа. Ряд домов на протяжении многих лет не подключены к электричеству.«В ближайшее время предпримем необходимые меры, для решения существующей проблемы, чтобы люди могли жить в нормальных условиях», - отметил Чебан.