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Игорь Додон провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом


В ходе рабочего визита в Москву, президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом.

Заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе», - отметил Игорь Додон по итогам беседы.


Опубликовано: 16:33 19/12/2019

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