В ходе рабочего визита в Москву, президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.



«Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом.



Заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе», - отметил Игорь Додон по итогам беседы.