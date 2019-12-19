Игорь Додон провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
В ходе рабочего визита в Москву, президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
«Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом.
Заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе», - отметил Игорь Додон по итогам беседы.
«Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом.
Заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе», - отметил Игорь Додон по итогам беседы.
Опубликовано: 16:33 19/12/2019
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