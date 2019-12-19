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В Кишиневе задержан экс-глава Национального инспектората расследований
 

Примар Кишинева издал два решения о проверке незаконных строек и рекламных панно в столице


Примар Кишинева Ион Чебан издал в четверг два решения относительно проверки на незаконных стройках в столице, а также относительно рекламных панно.

«Распорядился, чтобы провели проверки на всех стройках, где нет разрешающих документов. Кроме этого, потребовал, чтобы управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений взяли на заметку все рекламные панно в столице», - сказал примар.

Он отметил, что такие меры приняты с целью предотвращения появления незаконных строек. Что касается рекламы, меры приняты также для борьбы с появлением незаконных рекламных панно.

В случае обнаружения нарушений, стройки и рекламные панно будут снесены под контролем претур.

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Примар Кишинева издал два решения о проверке незаконных строек и рекламных панно в столице


Опубликовано: 16:02 19/12/2019

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