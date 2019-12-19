Примар Кишинева издал два решения о проверке незаконных строек и рекламных панно в столице
Примар Кишинева Ион Чебан издал в четверг два решения относительно проверки на незаконных стройках в столице, а также относительно рекламных панно.
«Распорядился, чтобы провели проверки на всех стройках, где нет разрешающих документов. Кроме этого, потребовал, чтобы управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений взяли на заметку все рекламные панно в столице», - сказал примар.
Он отметил, что такие меры приняты с целью предотвращения появления незаконных строек. Что касается рекламы, меры приняты также для борьбы с появлением незаконных рекламных панно.
В случае обнаружения нарушений, стройки и рекламные панно будут снесены под контролем претур.
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«Распорядился, чтобы провели проверки на всех стройках, где нет разрешающих документов. Кроме этого, потребовал, чтобы управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений взяли на заметку все рекламные панно в столице», - сказал примар.
Он отметил, что такие меры приняты с целью предотвращения появления незаконных строек. Что касается рекламы, меры приняты также для борьбы с появлением незаконных рекламных панно.
В случае обнаружения нарушений, стройки и рекламные панно будут снесены под контролем претур.
484197280_8807563131803926528_n.jpg[/thumb]
Опубликовано: 16:02 19/12/2019
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