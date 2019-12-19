

Муниципальный совет Кишинева отказался рассматривать проект бюджета муниципия на 2020 год в первом чтении. С предложением убрать из повестки дня проект выступила фракция блока ACUM и фракция Либеральной партии.



Советники фракции блока ACUM предложили убрать проект из повестки дня по причине того, что по нему не проводились слушания.



Также, советниками было предложено убрать из повестки дня и проекты по налогам на 2020 год, и отчет по бюджету за 2019 год.



Против такого предложения выступила фракция ПСРМ в муниципальном совете (22 советника), но этих голосов было не достаточно.