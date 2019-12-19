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Советники от блока ACUM и Либеральной партии отказались рассматривать проект бюджета на 2020 год



Муниципальный совет Кишинева отказался рассматривать проект бюджета муниципия на 2020 год в первом чтении. С предложением убрать из повестки дня проект выступила фракция блока ACUM и фракция Либеральной партии.

Советники фракции блока ACUM предложили убрать проект из повестки дня по причине того, что по нему не проводились слушания.

Также, советниками было предложено убрать из повестки дня и проекты по налогам на 2020 год, и отчет по бюджету за 2019 год.

Против такого предложения выступила фракция ПСРМ в муниципальном совете (22 советника), но этих голосов было не достаточно.


Опубликовано: 11:58 19/12/2019

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