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В муниципальном совете Кишинева внедрена электронная система голосования


В муниципальном совете Кишинева внедрена электронная система голосования. Несмотря на это, советники вынуждены при голосовании поднимать руку, если голосуют положительно за предложенный им на рассмотрение проект, и только после этого проходит электронное голосование.

Примар Кишинева Ион Чебан отметил во время заседания, что электронная система подразумевает голосование За (зеленая кнопка), против (красная кнопка) и, также, советники могут воздержаться, нажав желтую кнопку. Результаты электронного голосования моментально отражаются на экране в зале заседания.

«Поскольку закон предусматривает, что во время голосования советники должны поднимать руки. Поэтому получается, что сначала голосуют поднятием рук, а затем голосуют по электронной системе. Чтобы отменить голосование поднятием рук, поправки в закон должны вноситься в парламенте, а до тех пор голосование будет дублироваться», - отметил Чебан.

Проект по электронному голосованию является пилотным.

Напоминаем, фракция Партии социалистов в муниципальном совете прошлого созыва предложила осуществление проекта по электронному голосовании. Из-за того, что не все необходимое было закуплено, система не могла быть сразу внедрена.


Опубликовано: 11:28 19/12/2019

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