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ТАСС: Президент Молдовы считает важной борьбу с героизацией нацизма



Сохранение памяти о героях, спасших мир от фашизма, и борьба с теми, кто героизирует нацизм, пытаясь переписать историю, являются важными задачами современности. Об этом агентству ТАСС сообщил президент Молдовы Игорь Додон, комментируя принятую в среду Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую внесла Россия в соавторстве с 60 странами.

"Молдова поддержала эту резолюцию. Мы считаем, что хранить память о героях, которые спасли мир от ужаса нацизма, - святой долг каждого человека. Это предательство тех, кто погиб, защищая нас, когда пытаются извратить историю, разрушают установленные в их честь памятники!", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в Молдове такие попытки, предпринятые рядом политиков, вызывают осуждение подавляющего большинства населения.

"Война у нас затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей", - отметил Додон, который традиционно возглавляет шествие "Бессмертного полка".

Он напомнил, что за годы оккупации в Молдове погибли и были угнаны в фашистское рабство более 100 тысяч мирных жителей. В рядах Красной армии сражались свыше 380 тысяч уроженцев республики, 19 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. Более 86 тысяч молдавских солдат не вернулись с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали свои жизни за освобождение республики.

В этом году Молдова широко отметила 75-летие освобождения от фашизма, к этой дате были восстановлены памятники героям войны, оказана помощь ветеранам, снят документальный фильм о Ясско-Кишиневской операции, которая позволила начать освобождение Балкан.

Генассамблея ООН на заседании в среду приняла российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

За документ проголосовали 133 страны, США и Украина традиционно высказались против, 52 государства воздержались. Как сообщили ТАСС информированные источники, молдавских дипломатов настойчиво пытались отговорить от поддержки этой резолюции.


Опубликовано: 11:21 19/12/2019

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