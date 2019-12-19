Спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный посетила сегодня новогоднюю ярмарку, организованную в холле парламента, в которой приняли участие дети из нескольких общественных центров Кишинева. На ярмарке представлены рукодельные предметы декоративного искусства и поздравительные открытки.



«С большим удовольствием посмотрела концерт маленьких артистов из кишиневского Центра «Convorbitorul» из Кишинева, которые представили посетителям Рождественской ярмарки художественную программу.



Поздравила маленьких участников ярмарки с праздником Святого Николая, подарила детям подарки и пожелала им здоровья и радости в наступающем году», - отметила спикер.

