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Зинаида Гречаный посетила Рождественскую ярмарку, организованную в парламенте


Спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный посетила сегодня новогоднюю ярмарку, организованную в холле парламента, в которой приняли участие дети из нескольких общественных центров Кишинева. На ярмарке представлены рукодельные предметы декоративного искусства и поздравительные открытки.

«С большим удовольствием посмотрела концерт маленьких артистов из кишиневского Центра «Convorbitorul» из Кишинева, которые представили посетителям Рождественской ярмарки художественную программу.

Поздравила маленьких участников ярмарки с праздником Святого Николая, подарила детям подарки и пожелала им здоровья и радости в наступающем году», - отметила спикер.


Опубликовано: 10:55 19/12/2019

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