Глава государства не возьмет выходное пособие по случаю завершения его мандата в следующем году (ВИДЕО)
Президент Республики Молдова Игорь Додон не собирается брать выходное пособие, предусмотренное действующим законодательством, в связи с окончанием его президентского мандата в следующем году. Глава государства отметил, что не знал о том, что администрации президента было выделено в качестве пособия 560 тысяч леев.
Игорь Додон заверил, что если эта сумма действительно предусмотрена законом, он направит все средства на благотворительность.
Опубликовано: 10:36 19/12/2019
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