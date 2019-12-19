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Глава государства не возьмет выходное пособие по случаю завершения его мандата в следующем году (ВИДЕО)



Президент Республики Молдова Игорь Додон не собирается брать выходное пособие, предусмотренное действующим законодательством, в связи с окончанием его президентского мандата в следующем году. Глава государства отметил, что не знал о том, что администрации президента было выделено в качестве пособия 560 тысяч леев.

Игорь Додон заверил, что если эта сумма действительно предусмотрена законом, он направит все средства на благотворительность.



Опубликовано: 10:36 19/12/2019

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