

Недалеко от Плоешть в 60 километрах от Бухареста столкнулись товарный и пассажирский поезда. Авария произошла вчера в 15.45, когда региональный поезд сообщением Бузэу – Плоешть Суд – Букурешть Норд получил лобовое столкновение с товарным поездом частного перевозчика, передает 1news.md.



Пассажирский поезд, в составе которого были 4 двухэтажных вагона, в которых находились 50 пассажиров.



Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций Румынии, один из них получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом в бухарестскую больницу. 37 пассажиров поезда, среди которых 3 детей, отказались от медицинской помощи и продолжили путь другим поездом.