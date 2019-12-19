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Под Бухарестом столкнулись два поезда



Недалеко от Плоешть в 60 километрах от Бухареста столкнулись товарный и пассажирский поезда. Авария произошла вчера в 15.45, когда региональный поезд сообщением Бузэу – Плоешть Суд – Букурешть Норд получил лобовое столкновение с товарным поездом частного перевозчика, передает 1news.md.

Пассажирский поезд, в составе которого были 4 двухэтажных вагона, в которых находились 50 пассажиров.

Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций Румынии, один из них получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом в бухарестскую больницу. 37 пассажиров поезда, среди которых 3 детей, отказались от медицинской помощи и продолжили путь другим поездом.


Опубликовано: 10:08 19/12/2019

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