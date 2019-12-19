Министерство финансов установило сроки сдачи финансовой отчетности за 2019 год. Приказ об этом будет опубликован в пятницу, 20 декабря, в «Monitorul Oficial», передает МОЛДПРЕС.



Согласно приказу министра финансов Сергея Пушкуцы, центральные органы публичной власти должны представить финансовые отчеты с 12 по 28 февраля. Вместе с тем, руководители финансовых управлений административно-территориальных единиц представят отчеты 20-28 февраля.



Далее руководители подразделений Министерства финансов обеспечат проверку финансовых полученных отчетов в течение 10 дней со дня представления.