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Министерство финансов установило сроки сдачи финансовой отчетности за 2019 год


Министерство финансов установило сроки сдачи финансовой отчетности за 2019 год. Приказ об этом будет опубликован в пятницу, 20 декабря, в «Monitorul Oficial», передает МОЛДПРЕС.

Согласно приказу министра финансов Сергея Пушкуцы, центральные органы публичной власти должны представить финансовые отчеты с 12 по 28 февраля. Вместе с тем, руководители финансовых управлений административно-территориальных единиц представят отчеты 20-28 февраля.

Далее руководители подразделений Министерства финансов обеспечат проверку финансовых полученных отчетов в течение 10 дней со дня представления.


Опубликовано: 10:05 19/12/2019

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