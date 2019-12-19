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Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и расовой дискриминации


Генеральная ассамблея ООН одобрена внесенная Российской Федерацией и еще 61 соавтором резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости!

"За" проголосовали 133 делегации, в том числе, и Республика Молдова (в прошлом году было 129), "против" - 2 (США и Украина) и 52 воздержались (в прошлом году - 54).


Опубликовано: 09:59 19/12/2019

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