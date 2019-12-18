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Глава управления торговли и общественного питания Марчел Замбицкий подал в отставку
 

Дзюдоист и два борца - лучшие спортсмены Молдовы-2019!


Дзюдоист Денис Виеру, борцы Виктор Чобану и Анастасия Никита признаны лучшими спортсменами Молдовы. Золотые Кубки атлетам вручило Министерство образования, культуры и исследований, которое подвело итоги 2019 года.

КОРНЕЛИУ ПОПОВИЧ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ
«Благодаря вам, о Молдове знает весь мир, благодаря вам, Молдову уважают, благодаря вам, мы получаем удовольствие от побед, благодаря вам, у нас есть надежда на прекрасное будущее, вы объединяете наше общество».
Хочу поклониться перед теми спортсменами, которые, несмотря на существующие условия, добиваются великолепных результатов на внутренней и международной арене».



Опубликовано: 20:00 18/12/2019




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