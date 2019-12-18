

Об уникальных способностях этого человека рассказывают невероятные истории. За помощью к нему обращаются как простые граждане, так и политики, дипломаты и известные артисты. Уже в третий раз в этом году Молдову посещает украинский целитель и прорицатель Виктор Громов.



На протяжении долгих лет Елизавета Гинда мучилась от невыносимой боли в ногах. Вести хозяйство с каждым днем становилось всё труднее. Доктора вынесли вердикт — срочная операция. Тогда, по счастливой случайности, Елизавета узнала об уникальных способностях Виктора Громова. К нему она и обратилась.



ЕЛИЗАВЕТА ГИНДА

«У меня болели ноги, страшная боль в коленях. Тогда я пошла на прием к Виктору и спросила, нужна ли мне операция? Он мне ответил: «Нет, я вас вылечу».



Елизавета поверила и две недели провела на Украине



ЕЛИЗАВЕТА ГИНДА



«Мне стало легче передвигаться. Операция не понадобилась. Он помогает, очень помогает».

Дар целителя и ясновидца проявился у Виктора в 15 лет. Он начал видеть и чувствовать то, что другим не дано. Молву о добре не остановить. И сегодня ежедневно 100 страждущих обращаются к нему за помощью, и не только в Украине.



ВИКТОР ГРОМОВ, ЦЕЛИТЕЛЬ И ПРОРИЦАТЕЛЬ:

«Были и из Израиля, и из Италии прилетали с переводчиком, людям приходилось переводить. Иногда мне достаточно просто посмотреть на фотографию, но для этого нужно хотя бы один раз побывать у меня, тогда можно работать с фотографиями».



Целитель Виктор Громов будет находиться в Молдове до 21 декабря.