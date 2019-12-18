

В канун праздника святого Николая в администрации главы государства чествовали особых гостей. 130 детей, проживающих в центрах временного содержания, приехали в президентуру из разных регионов страны. Посетителей порадовали новогодним представлением ансамбля «Picături Muzicale», выступлением президентского оркестра, и, конечно, сладкими подарками.



Игорь Додон пожелал своим маленьким гостям здоровья, радости и счастливого детства, добавив, что будет делать всё возможное для того, чтобы обеспечить всем детям страны достойное будущее.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«В первую очередь хочу пожелать вам счастливых праздников. Мы будем делать всё возможное для того, чтобы ваше детство было счастливым, мы будем помогать всем, чем можем. Знаю, что у каждого из вас непростая жизнь, но я хочу, чтобы вы чувствовали наше тепло, тепло президента и первой леди. И знайте, что в Республике Молдова каждого из вас ждет светлое будущее!».



Поскольку святой Николай считается покровителем детей, особенно нуждающихся, да еще и добрым дедушкой, приносящим подарки, глава государства вместе с Галиной Додон вручили каждому ребенку по подарку от Благотворительного фонда «Din suflet».



ГАЛИНА ДОДОН, ПЕРВАЯ ЛЕДИ

«Желаю вам много радости, сюрпризов и подарков от самых близких, от преподавателей. Дорогие преподаватели, хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы выполняете, воспитывая этих замечательных детей. Начнем празднование!»





- «Мы приехали со специальной концертной программой, привезли красивый калач из Бричан. Будем колядовать, желать всем радости, здоровья и счастья в новом году».



- «В нашем центре проживают 18 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Мы пришли с детками к президенту для того, чтобы пожелать ему счастья в новом году».



- «На данный момент в нашем центре 13 детей, которые каждый день с нами. Мы их очень любим, они - наша большая семья».