

Что такое семья? Какую роль она занимает в обществе? На эти вопросы искали ответы мыслители многих эпох, начиная с самой древности. И сегодня происхождение и сущность семьи, необходимость ее создания являются предметом изучения многих наук. Однако при всём этом можно с уверенностью сказать, что семья - это то, на чем держится современное общество, и от нашего отношения к этому институту зависит будущее этого общества. В Молдове 2019-ый год был объявлен президентом Игорем Додоном Годом семьи. Его итоги торжественно подвели накануне.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«В целях консолидации всеобъемлющей программы поддержки семей, материнства и детей как основ будущего нашей страны я объявляю сегодня, что 2019-ый год будет Годом семьи в Республике Молдова.

Мы сделаем всё возможное, в том числе посредством государственной политики, для консолидации всех «здоровых» инициатив, всех организаций и ассоциаций с одной целью – укрепление института семьи».



О своем решении объявить 2019-ый Годом семьи глава государства заявил на Всемирном конгрессе семей, который прошел в молдавской столице в октябре прошлого года под патронатом и по инициативе Президента Республики Молдова. Тогда Игорь Додон обозначил вызовы, стоящие перед институтом семьи, и те решения и действа, которые будут способствовать его укреплению.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«В настоящее время существуют угрозы в адрес семьи. В первую очередь речь идёт о философии, направленной против семьи. Я даже назвал бы это целой идеологией. Это заключается, в том числе, и в подрывании естественной роли отца и матери в семье».



Были обозначены конкретные действия на 2019-ый год, направленные на защиту семьи и утвержден план соответствующих мероприятий.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Пропрезидентская Партия социалистов представила в парламенте десятки социальных законопроектов, направленных на улучшение благосостояния населения и поддержку молодых семей. Также благодаря фонду первой леди «Din suflet» за последние два года 38 тысяч учеников из начальных классов и дошкольники получили поддержку посредством национальных программ фонда, которые в том числе способствовали проведению ремонтных работ в детских садах. Также фонд первой леди выделяет финансовую помощь семьям, в которой рождается 4-ый и более ребёнок».



Говоря о социальных инициативах главы государства и Партии социалистов, стоит отметить, что были достигнуты важные и долгожданные результаты. С 2020-го года пенсии будут индексироваться два раза в год, более полумиллиона пенсионеров получат единовременное денежное пособие, увеличена компенсация в холодный период года, существенную материальную поддержку получат молодые специалисты из области медицины и фармакологии. Все эти инициативы направлены на улучшение благосостояния населения. Этому необходимо способствовать, ибо одна из причин, по которой семьи разрушаются, – это вынужденные поиски лучшей жизни за границей, когда один из супругов работает вдали от дома. Но не только на этой ниве были достигнуты результаты. В 2019-ом году продолжилась национальная программа по реабилитации спортивной инфраструктуры, в рамках которой были открыты сотни различных объектов.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Мы это делаем для наших людей, для наших детей и для будущего нашей страны, и я уверен, что всё у нас получится. А оно получится, если мы будем вместе».



Несмотря на загруженный президентский график, глава государства в ходе своих рабочих визитов в территории всегда старался побывать в гостях у многодетных семей и пар супругов долгожителей.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Этот год я объявил Годом семьи. Я считаю, что семья - это самое важное. В этом году мы с супругой отпраздновали 20 лет совместной жизни, а у вас уже 50. Поэтому, будучи здесь, в Бельцах, в северной столице, я зашел к вам для того, чтобы вас поздравить и сказать большое спасибо за то, что вы вместе и даете пример молодому поколению».



По уже сложившейся традиции Игорь Додон никогда не приходил с пустыми руками, и в этом ему помогал Благотворительный фонд «Din suflet». Кроме того, в течение года были организованы экскурсии в Президентский дворец для многодетных семей, супругов-долгожителей, воспитанников образовательных учреждений и многих других.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я считаю что те, кто позволяют себе иметь большую семью, в первую очередь очень смелые.

Мы приехали вас поздравить, пожелать здоровья. Привезли и подарки. Вот, возьмите».



Ну а завершился Год семьи торжественным мероприятием в Национальном дворце имени Николае Сулак. На сцене выступали заслуженные артисты, оркестры и известные танцевальные коллективы.





ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«В этом году мы организовали сотни мероприятий, поздравили сотни семейных пар, которые прожили вместе 50, 60, 70 и даже 80 лет. Что может быть для нас важнее, чем семья? Семья для каждого из нас – это святое».



- На торжестве присутствовали высокопоставленные государственные деятели, представители академических кругов, дипломатического корпуса, гражданского общества, местной публичной администрации, выдающиеся деятели в различных сферах, а также многодетные семьи и супруги-долгожители.



- «Так совпало, что 8 августа мы поженились, это чистая случайность, но очень приятно, что именно в такой знаменательный год это произошло».



- «А ведь государство – это множество маленьких семей, из которых всё и состоит. Если все за границей, то так и на государство смотрят. И все, что делает наш президент, – низкий ему поклон».



- «В этом году в рамках Года семьи «Молодая Гвардия» устраивала большое количество детских и семейных праздников, куда приходили родители со своими детками, отмечали, радовались и радовали нас».





Выступая на торжестве по случаю завершения Года семьи, Игорь Додон отметил важность ещё одной даты – 660-летия со дня основания Молдавского государства.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Также в этом году мы празднуем 660 лет создания Молдавского государства. У нас богатая история, знаменитые предки, нам есть, кем гордиться. Я убежден, что все эти результаты – хорошая база для светлого будущего наших граждан и Республики Молдова».



В течение 2019-го года была также проделана колоссальная работа, направленная на защиту исторической памяти, а также продвижение патриотических ценностей в рядах молодежи. Не меньше усилий было приложено для укрепления национального суверенитета и статуса нейтрального государства.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«У нас нет другой родины и другой земли кроме этой, которую нам оставили предки. Они передали нам этот край, и берегли его от поколения к поколению. Мы обязаны сохранить это землю и передать её будущим поколениям. Когда я говорю мы, я имею в виду всех – молдаван, румын, украинцев, русских, гагаузов и болгар. В первую очередь, все мы – граждане Республики Молдова, и этим мы должны гордиться!».