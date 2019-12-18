

Игорь Додон вместе с супругой посетили столичный Центр размещения пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Глава государства и первая леди обсудили с администрацией учреждения проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники, а также люди, получившие здесь приют. От благотворительного фонда «Din suflet» в канун новогодних праздников каждому постояльцу были вручены подарки, а также столь необходимые центру 10 телевизоров.



Мария Ивановна Сандульская – ветеран войны. В этом году ей исполнилось 96 лет. К несчастью, после смерти единственного сына ей пришлось перебраться в кишиневский дом престарелых. И вот уже 6 лет она живет здесь. Внуки и правнуки накануне Нового года не смогут навестить любимую бабушку, потому как разделяют их не только километры, но и границы. Но Новый год — это всегда чудеса. Марии Ивановне уже очень давно хотелось лично познакомиться с семьей президента. Сегодня ее желание было исполнено.



- « Вот, я пришла познакомиться с вами, и пожелать вам счастливых новогодних праздников. Дай бог вам здоровья и хорошего следующего года. – Спасибо большое, я вам тоже желаю всего наилучшего».



МАРИЯ САНДУЛЬСКАЯ, ВЕТЕРАН

«Для меня это многое значит. Это значит, что меня не забыли, понимаете?».

В столичном Центре размещения пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями обрели кров 178 человек. Каждого из них сегодня поздравили.



ГАЛИНА ДОДОН, ПЕРВАЯ ЛЕДИ

«Сегодня, в канун праздника, Дня святого Николая, мы решили навестить этих пожилых людей, которые, к сожалению, остались без собственного крова. Им необходима поддержка Центра размещения. Мы пришли сюда с большой радостью, с улыбкой, и, конечно, не с пустыми руками».



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я хочу поздравить вас с праздниками, которые приближаются. Хочу вам пожелать здоровья. Хочу поблагодарить вас за то, что вы есть. Среди вас — наши отцы и прадеды, люди которые построили нашу страну, построили Республику Молдова».



Президент заверил присутствующих в том, что будет и далее оказывать им всю необходимую помощь, поскольку социальная защита уязвимых слоев населения остается одним из приоритетов руководства страны.