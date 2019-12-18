

Единственное государственное информационное агентство «МОЛДПРЕС» несет убытки. Реформирование данной госструктуры не принесло ожидаемых результатов, а за день до объявления вотума недоверия правительству Санду, в агентстве без объяснений, сократили часть сотрудников. Депутаты, входящие в состав профильной парламентской комиссии пытались разобраться в сложившейся ситуации.



Депутаты выразили недовольство тем, что Государственная канцелярия решила реорганизовать учреждение без какой-либо стратегии, сократив множество специалистов . В свою очередь, новый директор «МОЛДПРЕС» Андрей Волентир заявил, что часть сотрудников была восстановлена в должности, однако, из-за этого, агентство продолжает нести серьезные убытки.



АНДРЕЙ ВОЛЕНТИР – ДИРЕКТОР ГИА «МОЛДПРЕС»

«Новости агентства ГИА «МОЛДПРЕС» приносят лишь убытки. 3,5 миллиона леев – это расходы на содержание этого отдела, и лишь 250 тысяч леев – это доходы, полученные в прошлом году. В этом году доходы будут еще ниже».



В свою очередь, депутат Лилиан Карп предложил государству продолжать финансировать государственное информагентство для того, чтобы помочь существовать устоявшейся структуре.



ЛИЛИАН КАРП – ДЕПУТАТ БЛОКА «ACUM»

«Если мы хотим реформировать агентство, давайте думать как. Так же, как общественная телерадиокомпания финансируется государством, по такому же принципу нужно действовать и здесь. Это агентство – монополист, и мы должны подумать».



В то же время, депутат-социалист Адела Рэйляну предложила новому руководству агентства разработать четкую концепцию на будущий год для того, чтобы деятельность «МОЛДПРЕС» была более продуктивной и востребованной для читателей.



АДЕЛА РЭЙЛЯНУ – ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ

«По информации, появившейся в социальных сетях, сложно сделать выводы, потому что каждый человек – со своим мнением, и мнения абсолютно противоречивые. Поэтому, сегодня непонятно, в чем конкретно нуждается «Молдпрес». Справитесь ли вы штатом в 53 человека? Каким будет объем выдаваемых новостей? Что будете делать в 2020 году, чтобы увеличить покрытие и что будете делать, чтобы новости агентства были более востребованы?».



В результате слушаний, депутаты потребовали от руководства «МОЛДПРЕС» провести оценку работы учреждения и предоставить точные данные о том, сколько сотрудников требуется для эффективной работы, и какие недочеты руководства следует устранить. В результате реорганизации агентства, инициированной еще в начале прошлого года Центром по внедрению реформ, почти половину сотрудников учреждения сокращают. В последнее время, после скандала, вспыхнувшего в СМИ, удалось добиться возврата в штат 6 человек: 1 редактора, 2 фотографов и 3 переводчиков.