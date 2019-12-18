

Возможность ратификации контракта, заключенного правительством Молдовы с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении $50 млн на покупку газа в экстренной ситуации, была рассмотрена депутатами профильной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.



Депутаты, входящие в состав блока «ACUM», выразили крайнее недовольство тем, что данный контракт был подписан, заявив, что это очень глупое решение – тратить деньги на подстраховку вопроса обеспечения газом Молдовы.



ДУМИТРУ АЛАЙБА – ДЕПУТАТ БЛОКА «ACUM»

«Мы не ставим под сомнение необходимость поиска решения по данной проблеме, но мы считаем, что это самое глупое решение, которое можно было найти».



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ

«То есть, для вас, позиция ЕБРР – это глупая идея?».



Несмотря на то, что изначально речь шла о том, что этот договор будет применен исключительно в случае крайней ситуации, для того, чтобы обеспечить население Молдовы бесперебойной подачи газа, депутаты-акумовцы выражали крайнее недовольство его заключением. Так, Дмитрий Алайба и Александр Слусарь настаивали на том, что ратификация данного контракта не нужна, потому что в том случае, если поставка газа будет осуществляться либо по традиционному маршруту через Украину, либо посредством так называемого «трансбалканского коридора», то Молдова потеряет в деньгах. В свою очередь, Владимир Головатюк сообщил, что риск потери денег есть, но риск оставить все население страны в холодный период времени без газа – гораздо страшнее.



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ФРАКЦИИ ПСРМ



«Правительство приняло решение все-таки пойти на эти риски для обеспечения бесперебойного газоснабжения Молдовой. Это – ситуация, она имеет давнюю историю, поэтому, отбросьте все эти «что если бы, да кабы…». Это уже эмоции. Сегодня надо обеспечить вхождение в холодный период года при минимизации всех рисков».



Напомним, 11 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику и директор ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патроне подписали контракт о предоставлении $50 млн на покупку газа в экстренной ситуации. Согласно заключенному контракту, Европейский банк реконструкции и развития не будет перечислять эти деньги Молдове, а направит напрямую украинскому «Нафтогазу», так как у него, в отличие от молдавских энергетических компаний, есть сертификация ЕБРР. «Нафтогаз», в свою очередь, должен будет на эту сумму в $50 млн поставить газ молдавским потребителям через две компании —Energocom и Moldovagaz. Таким образом, Молдове в случае запуска указанного механизма покупки газа необходимо будет подписать два контракта — между «Нафтогазом» и Energocom и между Energocom и Moldovagaz. Стоит отметить, что в результате долгих обсуждений, комиссия дала положительный отзыв. Окончательное решение по ратификации данного соглашения должен принять парламент.